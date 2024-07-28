В МВД назвали причину нападения Тимура Бажаева на полицейского

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, инцидент произошел на территории олимпийского комплекса «Лужники», когда сотрудник управления внутренних дел по Центральному административному округу города находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка во время культурно-массового мероприятия. На КПП к полицейскому в форменном обмундировании обратился мужчина, намеревавшийся пройти за ограждение на закрытую территорию.
«Полицейский объяснил гражданину, что в данном месте проход запрещен, разъяснил, как пройти в интересующее его заведение. Однако последний предпринял попытку пройти через ограду, его действия были пресечены сотрудником полиции. После чего гражданин начал вести себя неадекватно и агрессивно, нецензурно высказывался в адрес полицейского, схватил его за форменное обмундирование, применил физическую силу к сотруднику полиции — нанес ему несколько ударов в область лица и туловища», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции пресекли противоправные действия, мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. «В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции — прим. ТАСС)», — добавили в главке.
Полицейский с травмами обратился в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжил несение службы. В медицинских службах ТАСС сообщили, что у пострадавшего диагностированы ушибы, ссадины и гематомы. В СК по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие намерено просить об аресте Тимура Бажаева, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.