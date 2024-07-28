В МВД назвали причину нападения Тимура Бажаева на полицейского

«Полицейский объяснил гражданину, что в данном месте проход запрещен, разъяснил, как пройти в интересующее его заведение. Однако последний предпринял попытку пройти через ограду, его действия были пресечены сотрудником полиции. После чего гражданин начал вести себя неадекватно и агрессивно, нецензурно высказывался в адрес полицейского, схватил его за форменное обмундирование, применил физическую силу к сотруднику полиции — нанес ему несколько ударов в область лица и туловища», — сказал собеседник агентства.