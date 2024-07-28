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В двух районах Башкирии выявили четыре новых подтопления

На контроле остаются 22 ситуации.

Источник: МЧС Башкирии

Сегодня, 28 июля, в Белорецком и Салаватском районах Башкирии выявили четыре новых случая подтопления. Как сообщили в МЧС региона, здесь подтопило дороги и дворы.

На данный момент на контроле спасательного ведомства остаются 22 ситуации. Вода дошла до 15 домов в деревне Миндигулово, а также подтоплены 69 придомовых территорий.

«Сотрудники МЧС России, спасатели и аэромобильная группировка продолжают работать на наиболее сложных участках. Населению оказывается вся необходимая помощь. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Специалисты продолжают круглосуточно мониторить прохождение опасных и неблагоприятных погодных явлений.