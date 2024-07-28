Напал в медицинской маске, угрожая оружием. В Бурятии задержали 57-летнего грабителя

Работник микрофинансовой организации в столице Бурятии Улан-Удэ сообщил в полицию о вооруженном ограблении. 57-летний мужчина скрывая лицо под медицинской маской и угрожая оружием похитил более 63 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД республики личность мужчины удалось оперативно установить.
— На место для задержания выехала группа из четырёх работников УУР МВД и трех бойцов спецподразделения Росгвардии. Мужчина был задержан по месту жительства в городе Закаменск. При задержании он оказал сопротивление, угрожая боевой гранатой Ф-1, — пояснили правоохранители.
Патроны, гранату, оружие и деньги сразу забрали из дома мужчины. Как отмечают полицейские, житель республики уже раньше имел судимости по нескольким уголовным статьям. Сейчас оперативники восстанавливают хронологию и обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ из окна многоквартирного дома выпала пятилетняя девочка. Как сообщают правоохранители мама малышки в этот момент находилась дома и занималась уборкой.