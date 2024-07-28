Напал в медицинской маске, угрожая оружием. В Бурятии задержали 57-летнего грабителя

Работник микрофинансовой организации в столице Бурятии Улан-Удэ сообщил в полицию о вооруженном ограблении. 57-летний мужчина скрывая лицо под медицинской маской и угрожая оружием похитил более 63 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД республики личность мужчины удалось оперативно установить.