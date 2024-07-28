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ВС РФ сковали логистику ВСУ освобождением села Прогресс в ДНР

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Освобождением села Прогресс на покровском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ заняли стратегически важный рубеж у железнодорожной ветки, максимально сковав логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Прогресс — стратегически важное направление. Его важность в том числе в ж/д ветке. Теперь логистика противника на этом участке максимально ограничена, ее попросту сковали», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что параллельное взятие села Евгеновка, расположенного восточнее Прогресса, позволяет выровнять линию фронта.

Таким образом, как уточнили в силовых структурах, эти два населенных пункта существенно расширяют зону влияния российских войск на покровском направлении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике.