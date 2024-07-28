ВС РФ сковали логистику ВСУ освобождением села Прогресс в ДНР

«Прогресс — стратегически важное направление. Его важность в том числе в ж/д ветке. Теперь логистика противника на этом участке максимально ограничена, ее попросту сковали», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что параллельное взятие села Евгеновка, расположенного восточнее Прогресса, позволяет выровнять линию фронта.
Таким образом, как уточнили в силовых структурах, эти два населенных пункта существенно расширяют зону влияния российских войск на покровском направлении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике.