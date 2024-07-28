Три человека пострадали от удара молнии в подмосковном парке «Патриот»

В то же время источник РЕН ТВ сообщает о четырех пострадавших. По его данным, двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии, у женщины зафиксировали гипертонический криз средней тяжести. SHOT пишет, что когда медики прибыли на место, мужчины уже не дышали.
На опубликованных Mash и Baza фото видно, что мужчины лежат недалеко от главного храма Вооруженных сил.
МЧС этим утром предупреждало о неблагоприятных метеорологических условиях в Подмосковье, которые включали в себя дождь, грозу и порывы ветра до 15 м/с. Согласно прогностической карте Гидрометцентра, в Московской области действует желтый уровень опасности с предупреждением о грозах до 21:00 мск.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по Московской области, в пресс-службу Минздрава Московской области, направил запрос в пресс-службу парка «Патриот».
Хотя ток при ударе молнии протекает лишь в течение короткого периода, ток имеет чрезвычайно высокое напряжение — до 100 млн вольт. Такие удары могут приводят к летальному исходу у людей в 10−25% случаев, при этом большинство выживших получают долговременные травмы, рассказывал преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко. Самые распространенные травмы, вызванные ударом молнии, включают: ожоги кожи и тканей, временное нарушение слуха или зрения, боль в мышцах и суставах, кратковременная потеря сознания.