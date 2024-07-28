Три человека пострадали от удара молнии в подмосковном парке «Патриот»

Хотя ток при ударе молнии протекает лишь в течение короткого периода, ток имеет чрезвычайно высокое напряжение — до 100 млн вольт. Такие удары могут приводят к летальному исходу у людей в 10−25% случаев, при этом большинство выживших получают долговременные травмы, рассказывал преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко. Самые распространенные травмы, вызванные ударом молнии, включают: ожоги кожи и тканей, временное нарушение слуха или зрения, боль в мышцах и суставах, кратковременная потеря сознания.