Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трактор покорежил лобовое стекло, погиб 10-летний ребенок: что известно об аварии с рейсовым автобусом в Сочи

После ДТП с автобусом и трактором в Сочи в больнице находятся 4 человека.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП на Краснополянском шоссе в Сочи. Это произошло в воскресенье днем 28 июля.

На пути автобуса возник трактор, водитель которого сделал неожиданный маневр — он стал выруливать с обочины, не убедившись в безопасности. Итог — сильный удар в лобовое стекло и пятеро пострадавших.

Людей сразу же отвезли в больницу. Трое взрослых получили травмы средней степени тяжести. Один находится в тяжелом состоянии. А 10-летнего ребенка спасти, к сожалению, не удалось, он получил сильные переломы.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.

Остальных пассажиров до места назначения доставил другой автобус.

А БЫЛ ЕЩЕ ТАКОЙ СЛУЧАЙ.

Пять дней назад рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Ростов-на-Дону — Геленджик», рухнул с трассы в поле в Северском районе Кубани. Водитель пытался объехать пробку по обочине, но не справился с управлением. На мокрой дороге машину занесло, и она упала на бок в кювет. В салоне находились 32 пассажира. В результате ДТП есть пострадавшие, но обошлось без жертв.

Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров».