Трактор покорежил лобовое стекло, погиб 10-летний ребенок: что известно об аварии с рейсовым автобусом в Сочи

Пять дней назад рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Ростов-на-Дону — Геленджик», рухнул с трассы в поле в Северском районе Кубани. Водитель пытался объехать пробку по обочине, но не справился с управлением. На мокрой дороге машину занесло, и она упала на бок в кювет. В салоне находились 32 пассажира. В результате ДТП есть пострадавшие, но обошлось без жертв.