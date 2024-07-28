Трактор покорежил лобовое стекло, погиб 10-летний ребенок: что известно об аварии с рейсовым автобусом в Сочи

Рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП на Краснополянском шоссе в Сочи. Это произошло в воскресенье днем 28 июля.
На пути автобуса возник трактор, водитель которого сделал неожиданный маневр — он стал выруливать с обочины, не убедившись в безопасности. Итог — сильный удар в лобовое стекло и пятеро пострадавших.
Людей сразу же отвезли в больницу. Трое взрослых получили травмы средней степени тяжести. Один находится в тяжелом состоянии. А 10-летнего ребенка спасти, к сожалению, не удалось, он получил сильные переломы.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.
Остальных пассажиров до места назначения доставил другой автобус.
А БЫЛ ЕЩЕ ТАКОЙ СЛУЧАЙ.
Пять дней назад рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Ростов-на-Дону — Геленджик», рухнул с трассы в поле в Северском районе Кубани. Водитель пытался объехать пробку по обочине, но не справился с управлением. На мокрой дороге машину занесло, и она упала на бок в кювет. В салоне находились 32 пассажира. В результате ДТП есть пострадавшие, но обошлось без жертв.
Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров».