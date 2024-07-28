ДТП произошло в Алматы на пересечении улиц Халиуллина и Желмая

В Астане 26 июля 2024 года произошло массовое ДТП с участием автобуса и КАМАЗа. Водитель общественного транспорта не справился с управлением и столкнулся с иномаркой. По инерции легковушка совершила наезд на прицеп компрессора от автомашины марки КАМАЗ. Он в свою очередь врезался в Volkswagen.