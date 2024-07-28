Количество пострадавших в аварии с автоцистерной и автобусом под Воронежем выросло до 14

Количество человек, которые пострадали в столкновении автобуса ПАЗ с автоцистерной на трассе в Рамонском районе под Воронежем утром 28 июля, выросло до 14. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.
14 пассажирам автобуса оказали медицинскую помощь. Четверым госпитализация не потребовалась.
— Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, — уточнили в Минздраве области.
Напомним, авария случилась сегодня в 8.47 на седьмом километре автодороги «А-134» в Рамонском районе. Столкнулись автомобиль «Хендай» под управлением 43-летнего водителя и автобус ПАЗ, в котором ехало 20 человек.
По предварительным данным полиции, водитель фургона не выдержал безопасную дистанцию и допустил ДТП с двигающимся в попутном направлении автобусом. От удара заднюю часть ПАЗа раскорежило.
В обстоятельствах аварии разбирается Следственный комитет региона. Ход расследования взяла под контроль прокуратура.
Накануне, как писал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже в ДТП с автобусом пострадала десятилетняя девочка. Ребенка отправили по скорой в больницу.