В Волгограде неизвестный обстрелял городской автобус с пассажирами

Обстоятельства странного инцидента с городским автобусом выясняет полиция в Волгограде. Накануне очевидцы сообщили, что неизвестный из неустановленного предмета обстрелял автобус № 55 в Кировском районе. В это время в салоне находились пассажиры. Волгоградцы говорят о нескольких громких хлопках, после которых у автобуса треснули и посыпались стекла.