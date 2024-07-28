В Волгограде неизвестный обстрелял городской автобус с пассажирами

Обстоятельства странного инцидента с городским автобусом выясняет полиция в Волгограде. Накануне очевидцы сообщили, что неизвестный из неустановленного предмета обстрелял автобус № 55 в Кировском районе. В это время в салоне находились пассажиры. Волгоградцы говорят о нескольких громких хлопках, после которых у автобуса треснули и посыпались стекла.
В полиции подтвердили, что им известно об этом случае, сейчас ищут автора этой выходки. И пока не спешат называть это обстрелом.
— В 13.30 возле дома № 11 по улице Шумилова неизвестный неустановленным способом повредил два правых боковых стекла в салоне автобуса «Volgabus», который ехал по маршруту № 55, — прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Напомним, неделей ранее 17-летний подросток распылил перцовый баллончик в салоне автобуса на Спартановке. Пассажирам пришлось срочно покинуть салон. Хулигана задержали и поставили на учет.