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Крупный пожар охватил два дома и хозпостройку в Шымкенте

28 июля в Енбекшинском районе города Шымкента в частном жилом доме загорелась крыша, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба МЧС РК

В последующем огонь перекинулся на кровлю соседнего дома и хозяйственной постройки.

«Силами МЧС пожар ликвидирован на общей площади 223 кв. м. Пострадавших нет», — рассказали в министерстве.

Причина устанавливается.

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