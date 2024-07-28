Крупный пожар охватил два дома и хозпостройку в Шымкенте

В последующем огонь перекинулся на кровлю соседнего дома и хозяйственной постройки.
«Силами МЧС пожар ликвидирован на общей площади 223 кв. м. Пострадавших нет», — рассказали в министерстве.
Причина устанавливается.
28 июля в Енбекшинском районе города Шымкента в частном жилом доме загорелась крыша, сообщает Zakon.kz.
В последующем огонь перекинулся на кровлю соседнего дома и хозяйственной постройки.
«Силами МЧС пожар ликвидирован на общей площади 223 кв. м. Пострадавших нет», — рассказали в министерстве.
Причина устанавливается.