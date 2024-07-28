Путин пригрозил отказаться от моратория по РСМД, если США разместят оружие в ФРГ

Россия будет «считать себя свободной» от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, если США разместят свои вооружения в Германии, заявил президент РФ Владимир Путин. Он пригрозил Соединенным Штатам «зеркальными мерами» и повышением возможностей ВМФ. Размещение американского оружия в ФРГ должно начаться в 2026 году. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Россия может его предотвратить, остановив СВО.