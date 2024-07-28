Пожаром на мусорном полигоне в Евпатории заинтересовалась прокуратура

Как сообщалось ранее, в ночь на субботу, 27 июля, в Евпатории загорелся мусорный полигон. К ликвидации возгорания привлекли сотрудников МЧС и МУП «Экоград». Глава администрации Александр Юрьев призвал жителей доверять только официальным источникам информации. Позднее градоначальник отметил, что пока ликвидировать возгорание пока не удалось. Он добавил, что пожар тушат вторые сутки. Юрьев подчеркнул, что пожарные и комуннальщики работают в сложнейших условиях. Он добавил, что АО «ВАД» и ООО «Азимут» задействовали свою технику для оказания помощи.