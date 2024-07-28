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Кошмарный инцидент в Молдове: В Бельцах мужчине неизвестный плеснул в лицо серной кислотой и скрылся

Пострадавшего госпитализировали, его состояние пока не известно.

Источник: Комсомольская правда

В Бельцах мужчине неизвестный плеснул в лицо серной кислотой.

Инцидент около 15.00 28 июля, в Центральном парке города.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние пока не известно.

Обстоятельства происшествия выясняются.