Кошмарный инцидент в Молдове: В Бельцах мужчине неизвестный плеснул в лицо серной кислотой и скрылся

В Бельцах мужчине неизвестный плеснул в лицо серной кислотой.
Инцидент около 15.00 28 июля, в Центральном парке города.
Пострадавшего госпитализировали, его состояние пока не известно.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Пострадавшего госпитализировали, его состояние пока не известно.
В Бельцах мужчине неизвестный плеснул в лицо серной кислотой.
Инцидент около 15.00 28 июля, в Центральном парке города.
Пострадавшего госпитализировали, его состояние пока не известно.
Обстоятельства происшествия выясняются.