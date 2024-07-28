В Челябинской области пьяный водитель протаранил четыре иномарки

В итоге его автомобиль опрокинулся, повредив еще четыре. «По инерции опрокинувшаяся иномарка продолжила движение и налетела на припаркованную Hyundai Solaris, который от удара сдвинулся, повредил еще Honda CR-V, Skoda Fabia и Chery Tiggo 3», — говорится в комментарии.