В Челябинской области пьяный водитель протаранил четыре иномарки

По данным полиции, все произошло на улице 40 лет Октября.
Сообщается, что 32-летний водитель Mazda СХ-7, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, не справился с управлением.
В итоге его автомобиль опрокинулся, повредив еще четыре. «По инерции опрокинувшаяся иномарка продолжила движение и налетела на припаркованную Hyundai Solaris, который от удара сдвинулся, повредил еще Honda CR-V, Skoda Fabia и Chery Tiggo 3», — говорится в комментарии.
В результате транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность — штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением прав до двух лет.