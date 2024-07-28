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В Челябинской области пьяный водитель протаранил четыре иномарки

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) пьяный водитель протаранил четыре иномарки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным полиции, все произошло на улице 40 лет Октября.

Сообщается, что 32-летний водитель Mazda СХ-7, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, не справился с управлением.

В итоге его автомобиль опрокинулся, повредив еще четыре. «По инерции опрокинувшаяся иномарка продолжила движение и налетела на припаркованную Hyundai Solaris, который от удара сдвинулся, повредил еще Honda CR-V, Skoda Fabia и Chery Tiggo 3», — говорится в комментарии.

В результате транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность — штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением прав до двух лет.