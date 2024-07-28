«Бедра рассыпались по полу». Минчанин своровал в магазине куриные бедра, чуть не лишился гаджета, улыбнулся продавцу, а теперь ждет суд

Так, 26-летний минчанин в течение дня пил алкоголь со своим знакомым, а проснувшись вечером, мужчины решили перекусить. В магазин они пошли, чтобы купить лапшу быстрого приготовления, так как больше денег у них не было. Но в магазине фигурант попросил взвесить ему куриных бедер на 35 белрублей. С двумя пакетами, спрятанными под курткой, мужчина пошел мимо кассы на выход. Друг попытался его остановить, но злоумышленник ответил, что «все под контролем».