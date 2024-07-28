«Бедра рассыпались по полу». Минчанин своровал в магазине куриные бедра, чуть не лишился гаджета, улыбнулся продавцу, а теперь ждет суд

В Минске будут судить водителя погрузчика, который попытался украсть в магазине два пакета куриных бедер. Подробности в прокуратуре Партизанского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Так, 26-летний минчанин в течение дня пил алкоголь со своим знакомым, а проснувшись вечером, мужчины решили перекусить. В магазин они пошли, чтобы купить лапшу быстрого приготовления, так как больше денег у них не было. Но в магазине фигурант попросил взвесить ему куриных бедер на 35 белрублей. С двумя пакетами, спрятанными под курткой, мужчина пошел мимо кассы на выход. Друг попытался его остановить, но злоумышленник ответил, что «все под контролем».
Странную парочку заприметила одна из покупательниц и предупредила старшего кассира. Продавец потребовала оплатить покупку, схватив вора за куртку. Но тот продолжил идти, и тогда она выхватила у него из рук мобильный телефон и вернулась в торговый зал. Вору стало жалко терять свой дорогостоящий гаджет, и он вернулся в магазин, где приподнял низ куртки, из-под которой выпали пакеты с курятиной. Мужчина выхватил свой мобильный у женщины.
«Улыбнувшись, минчанин потянулся за одним из пакетов, но кассир успела схватить его», — отмечает агентство.
Бежать с товаром не удалось. Кассир крепко держала пакет, поэтому он порвался и бедра рассыпались по полу.
Тогда уже злоумышленник попытался убежать с пустыми руками, но его на улице задержал другой покупатель и возвратил в магазин.
Правоохранители установили, что задержанный работает водителем погрузчика на одном из столичных заводов, ранее судим не был. Ему инкриминируют покушение на открытое похищение имущества — грабеж (ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину он полностью и раскаялся.
До суда минчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.