На Кубани загорелся коровник

КРАСНОДАР, 28 июл — РИА Новости. Спасатели тушат пожар в коровнике на территории кубанского поселка, открытое горение ликвидировано, коров своевременно эвакуировали, сообщили в ГУМЧС Краснодарского края.
По данным ведомства, пожар произошёл в коровнике в посёлке Волна. Пожар охватил 800 квадратных метров здания.
«В 15.13 часов ликвидировано открытое горение. Работы по ликвидации пожара продолжаются», — говорится в сообщении.
Уточняется, своевременно было эвакуировано 42 крупного рогатого скота.
К тушению пожара привлечено 8 единиц техники и 23 специалиста, добавляют спасатели.