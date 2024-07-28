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На Кубани загорелся коровник

На Кубани ликвидировали открытое горение в коровнике.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 28 июл — РИА Новости. Спасатели тушат пожар в коровнике на территории кубанского поселка, открытое горение ликвидировано, коров своевременно эвакуировали, сообщили в ГУМЧС Краснодарского края.

По данным ведомства, пожар произошёл в коровнике в посёлке Волна. Пожар охватил 800 квадратных метров здания.

«В 15.13 часов ликвидировано открытое горение. Работы по ликвидации пожара продолжаются», — говорится в сообщении.

Уточняется, своевременно было эвакуировано 42 крупного рогатого скота.

К тушению пожара привлечено 8 единиц техники и 23 специалиста, добавляют спасатели.

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