Молния ударила в людей в подмосковном парке: есть погибший

Еще три человека пострадали от удара молнии. Их доставили в больницу региона.
По информации министерства, один из госпитализированных пациентов находится в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести.
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молния ударила в людей в парке «Патриот» в Подмосковье, в результате один из них погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
Еще три человека пострадали от удара молнии. Их доставили в больницу региона.
По информации министерства, один из госпитализированных пациентов находится в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести.