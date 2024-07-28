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Молния ударила в людей в подмосковном парке: есть погибший

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молния ударила в людей в парке «Патриот» в Подмосковье, в результате один из них погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

Еще три человека пострадали от удара молнии. Их доставили в больницу региона.

По информации министерства, один из госпитализированных пациентов находится в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести.