Налетел на острые камни: в Судаке спасли серфера

В Черном и Азовском морях участились происшествия с туристами на сапбордах, сообщала ранее пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. В этой связи спасатели рекомендуют не пренебрегать шлемом, спасательным жилетом, а также «лишем» — тонким поводком, который одним концом крепится к борду, а другим — к ноге человека.