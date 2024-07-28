Налетел на острые камни: в Судаке спасли серфера

Отмечается, что экстремал катался в районе мыса Меганом.
«Его серф налетел на острые камни в районе мыса Меганом и изрядно повредился. Мужчина размахивал руками, чтобы привлечь к себе внимание. Это заметили инспекторы ГИМС МЧС России при патрулировании акватории». — сказано в сообщении.
Мужчину подняли на борт катера и благополучно доставили к берегу.
На этой неделе в Феодосии двоих подростков унесло в море на сапбордах на километр от берега. К ним на помощь в течение 10 минут пришли специалисты водолазной группы.
В Черном и Азовском морях участились происшествия с туристами на сапбордах, сообщала ранее пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. В этой связи спасатели рекомендуют не пренебрегать шлемом, спасательным жилетом, а также «лишем» — тонким поводком, который одним концом крепится к борду, а другим — к ноге человека.