Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налетел на острые камни: в Судаке спасли серфера

СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл — РИА Новости Крым. В Судаке во время патрулирования акватории Черного моря инспекторы ГИМС МЧС России спасли серфера. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что экстремал катался в районе мыса Меганом.

«Его серф налетел на острые камни в районе мыса Меганом и изрядно повредился. Мужчина размахивал руками, чтобы привлечь к себе внимание. Это заметили инспекторы ГИМС МЧС России при патрулировании акватории». — сказано в сообщении.

Мужчину подняли на борт катера и благополучно доставили к берегу.

На этой неделе в Феодосии двоих подростков унесло в море на сапбордах на километр от берега. К ним на помощь в течение 10 минут пришли специалисты водолазной группы.

В Черном и Азовском морях участились происшествия с туристами на сапбордах, сообщала ранее пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. В этой связи спасатели рекомендуют не пренебрегать шлемом, спасательным жилетом, а также «лишем» — тонким поводком, который одним концом крепится к борду, а другим — к ноге человека.

МЧС