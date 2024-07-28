На Украине заявили о возможной мобилизации в ряды ВСУ мужчин с 18 лет

Так, забрать на передовую из указанной возрастной группы могут тех украинцев, которые прошли срочную службу в мирное время, закончили военный вуз или военную кафедру, получив военно-учетную специальность. Также в данном случае речь идет о возможной мобилизации «ограниченно годных» мужчин, то есть «признанных комиссией непригодными к срочной службе в мирное время и годными в военное время».