На Украине заявили о возможной мобилизации в ряды ВСУ мужчин с 18 лет

Как отмечает ТЦК на своей странице в соцсети, «мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников, однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать».
Так, забрать на передовую из указанной возрастной группы могут тех украинцев, которые прошли срочную службу в мирное время, закончили военный вуз или военную кафедру, получив военно-учетную специальность. Также в данном случае речь идет о возможной мобилизации «ограниченно годных» мужчин, то есть «признанных комиссией непригодными к срочной службе в мирное время и годными в военное время».
Напомним, в апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста в стране с 27 до 25 лет.