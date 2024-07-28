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На Украине заявили о возможной мобилизации в ряды ВСУ мужчин с 18 лет

Одесский областной территориальный центр комплектования (ред. — украинский аналог военкомата) заявил о возможной мобилизации в ряды ВСУ мужчин с 18 лет.

Источник: AP 2023

Как отмечает ТЦК на своей странице в соцсети, «мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников, однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать».

Так, забрать на передовую из указанной возрастной группы могут тех украинцев, которые прошли срочную службу в мирное время, закончили военный вуз или военную кафедру, получив военно-учетную специальность. Также в данном случае речь идет о возможной мобилизации «ограниченно годных» мужчин, то есть «признанных комиссией непригодными к срочной службе в мирное время и годными в военное время».

Напомним, в апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста в стране с 27 до 25 лет.