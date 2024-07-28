Зеленский заявил, что Киев начнет обсуждение вопросов территориальной целостности

Ранее Зеленский заявлял, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения, и это осознают все. По этой причине украинский лидер заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по Украине, подготовку к которому планируют завершить к ноябрю 2024 года.