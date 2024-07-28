Washington Post: армия России организовала «наступательную дугу» в Донбассе

Армия России организовала «наступательную дугу» в Донбассе с целью взятия Покровска — ключевого для ВСУ транзитного узла, украинские ВС тем временем страдают от нехватки солдат, сообщает The Washington Post. Журналисты уточняют, что российские военные продвигаются на трёх направлениях: Часов Яр, Торецк и к западу от Очеретина.