В Николаеве произошел пожар

Жителей города призвали не открывать окна, отмечает издание. Журналисты не уточнили, где именно произошло возгорание.
Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины сообщило о пожаре на Херсонском шоссе за городом.
«В связи с изменением и усилением ветра пожар распространился в сторону ул. Троицкой. <…> Существовала угроза опрокидывания пламени на автозаправочную станцию», — говорится в сообщении.
На место ЧП направили отряд спасателей, резервный караул и водовоз. Через четыре часа огонь потушили. Причина возникновения пожара выясняется, отметили в ведомстве.