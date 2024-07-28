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В Курской области сбили украинский беспилотник

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Источник: © РИА Новости

Опасность атаки БПЛА была ранее объявлена в Курской области.

«Внимание, работает ПВО! Сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе. Не приближайтесь к обломкам, звоните по номеру 112», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.