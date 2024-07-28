Украинский дрон-камикадзе атаковал заправку в Донецке

Ударный БПЛА повредил крышу и газовую цистерну АЗС напротив больницы № 14 в Петровском районе города. Вследствие попадания началось горение газа. На месте происшествия были найдены фрагменты от самого дрона-камикадзе. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.
«Днем был первый заход, а вечером уже второй раз летал беспилотник. Оно бахнуло и загорелось. Пожарники сказали уже можно подходить, но я боюсь — жизнь дорога», — рассказала сотрудница АЗС Светлана.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 38 раз обстреляли территорию республики, выпустив 117 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителей. Повреждения получили четыре жилых домостроения и еще два объекта гражданской инфраструктуры.