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Украинский дрон-камикадзе атаковал заправку в Донецке

ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинские военные применили дрон-камикадзе по заправочной станции в Донецке, в результате чего возник пожар, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ударный БПЛА повредил крышу и газовую цистерну АЗС напротив больницы № 14 в Петровском районе города. Вследствие попадания началось горение газа. На месте происшествия были найдены фрагменты от самого дрона-камикадзе. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

«Днем был первый заход, а вечером уже второй раз летал беспилотник. Оно бахнуло и загорелось. Пожарники сказали уже можно подходить, но я боюсь — жизнь дорога», — рассказала сотрудница АЗС Светлана.

По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 38 раз обстреляли территорию республики, выпустив 117 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителей. Повреждения получили четыре жилых домостроения и еще два объекта гражданской инфраструктуры.