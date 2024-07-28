Беспилотники «коалиции» в Сирии дважды опасно сблизились с Су-24 ВКС России

«С 08.57 до 09.00 и с 09.50 до 09.54 на высоте около 6500 метров в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс зафиксированы два инцидента, связанные с опасным сближением двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper “коалиции” с самолетами Су-24 ВКС России, совершавшими плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — сказал он.
Игнасюк отметил, что российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм и предотвратили столкновения.
Замруководителя ЦПВС добавил, что две пары истребителей F-15 и две пары штурмовиков А-10 «коалиции» восемь раз за сутки нарушили правила использования воздушного пространства Сирии в районе Эт-Танф.