Беспилотники «коалиции» в Сирии дважды опасно сблизились с Су-24 ВКС России

«С 08.57 до 09.00 и с 09.50 до 09.54 на высоте около 6500 метров в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс зафиксированы два инцидента, связанные с опасным сближением двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper “коалиции” с самолетами Су-24 ВКС России, совершавшими плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — сказал он.