Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники «коалиции» в Сирии дважды опасно сблизились с Су-24 ВКС России

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Беспилотники MQ-9 Reaper «коалиции» в Сирии два раза опасно сблизились в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-24 ВКС РФ, совершавшим плановый полет, сообщил в воскресенье на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Источник: © РИА Новости

«С 08.57 до 09.00 и с 09.50 до 09.54 на высоте около 6500 метров в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс зафиксированы два инцидента, связанные с опасным сближением двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper “коалиции” с самолетами Су-24 ВКС России, совершавшими плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — сказал он.

Игнасюк отметил, что российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм и предотвратили столкновения.

Замруководителя ЦПВС добавил, что две пары истребителей F-15 и две пары штурмовиков А-10 «коалиции» восемь раз за сутки нарушили правила использования воздушного пространства Сирии в районе Эт-Танф.