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Над Курской областью сбили еще 12 беспилотников

КУРСК, 28 июля. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Еще 12 украинских БПЛА самолетного типа было сбито в Обоянском и Медвенском районах нашими защитниками! Спасибо бойцам ПВО!» — написал он.

Ранее Смирнов сообщал, что украинский БПЛА самолетного типа был сбит в Медвенском районе.