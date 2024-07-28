Над Курской областью сбили еще 12 беспилотников

«Еще 12 украинских БПЛА самолетного типа было сбито в Обоянском и Медвенском районах нашими защитниками! Спасибо бойцам ПВО!» — написал он.
Ранее Смирнов сообщал, что украинский БПЛА самолетного типа был сбит в Медвенском районе.
КУРСК, 28 июля. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Еще 12 украинских БПЛА самолетного типа было сбито в Обоянском и Медвенском районах нашими защитниками! Спасибо бойцам ПВО!» — написал он.
Ранее Смирнов сообщал, что украинский БПЛА самолетного типа был сбит в Медвенском районе.