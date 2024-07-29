Мужчина погиб, подорвавшись на гранате во дворе на Кораблестроителей

Ранее «Фонтанка» сообщала, что на Васильевском острове у вышеназванного дома собрались машины МЧС, полиции и скорой. Экстренные службы вызвали местные жители после того, как услышали звук взрыва. В воздухе после этого оставался стойкий запах пороха, а на газоне остался лежать мужчина. Рядом с телом находилась морская пилотка.