Губернатор Орловской области сообщил о повреждении электростанции после атаки БПЛА

«Сегодня ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Глава региона добавил, что сейчас оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы.
Вечером 28 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над регионом. Пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет.
Тогда же врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении 12 украинских беспилотников. Дроны сбили в Обоянском и Медвенском районах региона.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе.