За полгода в Сеть утекло 140 млн номеров россиян

Авторы напоминают, что в последнее время объем краж личных данных рос темпами около 40% в год. При этом по сравнению с первым полугодием 2023-го года количество «сливов» снизилось (с 207 до 144 инцидентов), а объемы попавшей в сеть информации выросли только на 14%. Это наиболее позитивная динамика за весь период проведения исследования (c 2019 года), говорится в отчете.