Обратно уже уехал: комсомольчанина осудят за кражу велосипеда

В Комсомольске-на-Амуре в суд направили уголовное дело против похитителя велосипеда. В полицию обратилась 48-летняя женщина, у которой из тамбура подъезда пропало транспортное средство. Она всегда оставляла его там, и все было в порядке, но в одно утро на месте ничего не нашла. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.