Обратно уже уехал: комсомольчанина осудят за кражу велосипеда

В Комсомольске-на-Амуре в суд направили уголовное дело против похитителя велосипеда. В полицию обратилась 48-летняя женщина, у которой из тамбура подъезда пропало транспортное средство. Она всегда оставляла его там, и все было в порядке, но в одно утро на месте ничего не нашла. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Все произошло в мае текущего года. Оперативники начали проверку и задержали 46-летнего жителя Центрального района. Раньше у него уже были судимости.
«Установлено, что обвиняемый находился в гостях у приятеля, который проживает в доме потерпевшей. Когда злоумышленник уходил, он заметил в тамбуре стоящий без удерживающего устройства велосипед и похитил его. Средство передвижения подсудимый спрятал в гараже у своего знакомого, от которого скрыл, что велосипед был похищен», — рассказали в МВД Комсомольска-на-Амуре.
Расследование дела о краже закончено. Обвинение против мужчины утверждено, приговор вынесут в суде. Ему грозит до пяти лет колонии, а пока он находится под подпиской о невыезде.