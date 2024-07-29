Слилась с темнотой: в Хабаровске на улице Шелеста под колеса машины попала женщина

«Водитель, управляя автомобилем Honda Odyssey по улице Шелеста в районе дома № 116 со стороны улицы Поселковая в сторону улицы Тихоокеанская на нерегулируемом пешеходном переходе при неработающем светофоре допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства», — рассказали в ГИБДД Хабаровска.