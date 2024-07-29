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Слилась с темнотой: в Хабаровске на улице Шелеста под колеса машины попала женщина

Женщину-пешехода сбили поздно вечером в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 28 июля в Хабаровске сбили женщину-пешехода. После наезда она оказалась в больнице, где проходит обследование. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось в 22:10 на улице Шелеста.

«Водитель, управляя автомобилем Honda Odyssey по улице Шелеста в районе дома № 116 со стороны улицы Поселковая в сторону улицы Тихоокеанская на нерегулируемом пешеходном переходе при неработающем светофоре допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства», — рассказали в ГИБДД Хабаровска.

В итоге женщина получила травмы. О характере повреждений не сообщается, но ее увезли в больницу для обследования.

На месте работали сотрудники полиции, которые устанавливали все причины и подробности случившейся аварии.