Слилась с темнотой: в Хабаровске на улице Шелеста под колеса машины попала женщина

Вечером 28 июля в Хабаровске сбили женщину-пешехода. После наезда она оказалась в больнице, где проходит обследование. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось в 22:10 на улице Шелеста.
«Водитель, управляя автомобилем Honda Odyssey по улице Шелеста в районе дома № 116 со стороны улицы Поселковая в сторону улицы Тихоокеанская на нерегулируемом пешеходном переходе при неработающем светофоре допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства», — рассказали в ГИБДД Хабаровска.
В итоге женщина получила травмы. О характере повреждений не сообщается, но ее увезли в больницу для обследования.
На месте работали сотрудники полиции, которые устанавливали все причины и подробности случившейся аварии.