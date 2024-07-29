Спасатели эвакуировали двух детей на надувной лодке с Новосибирского водохранилища

В Новосибирске с акватории Обского моря эвакуировали лодку с двумя маленькими детьми. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба.
По данным ведомства, в воскресенье, 28 июля в ходе патрулирования Новосибирского водохранилища сотрудники отряда «Приморский» заметили надувную лодку, которой управляли двое 8-летних детей без спасательных жилетов.
Малолетних моряков доставили на берег и передали родителям, после чего и со взрослыми, и с детьми спасатели провели профилактическую беседу.
«Стоит ли говорить об ответственности родителей за жизнь своих детей? Пожалуй воздержусь, так как литературные слова кончились», — резюмировал администратор телеграм-канала МАСС Новосибирска.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что на Новосибирском водохранилище спасли двух девушек, спрыгнувших с катамарана.