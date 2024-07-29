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Спасатели эвакуировали двух детей на надувной лодке с Новосибирского водохранилища

Несовершеннолетние отправились в плавание без сопровождения взрослых и спасательных жилетов.

Источник: соцсети

В Новосибирске с акватории Обского моря эвакуировали лодку с двумя маленькими детьми. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба.

По данным ведомства, в воскресенье, 28 июля в ходе патрулирования Новосибирского водохранилища сотрудники отряда «Приморский» заметили надувную лодку, которой управляли двое 8-летних детей без спасательных жилетов.

Малолетних моряков доставили на берег и передали родителям, после чего и со взрослыми, и с детьми спасатели провели профилактическую беседу.

«Стоит ли говорить об ответственности родителей за жизнь своих детей? Пожалуй воздержусь, так как литературные слова кончились», — резюмировал администратор телеграм-канала МАСС Новосибирска.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что на Новосибирском водохранилище спасли двух девушек, спрыгнувших с катамарана.