Вылетела на дорогу пьяная: хабаровчанка выслушала приговор за смертельную аварию

Суд с учетом позиции прокуратуры принял решение: отправить женщину в колонию-поселение на шесть лет. Кроме того, ей еще 2,5 года запрещено садиться за руль. В пользу жены погибшего с нее взыскали миллион рублей моральной компенсации.