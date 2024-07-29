Вылетела на дорогу пьяная: хабаровчанка выслушала приговор за смертельную аварию

В Хабаровске состоялся суд над 53-летней женщиной, по вине которой погиб человек. На нее было заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В марте текущего года она ехала по улице Карла Маркса в Хабаровске на автомобиле «Тойота-Пассо». Не справившись с управлением, вылетела на встречку, где столкнулась с «Тойотой-Приус».
«В результате аварии водитель встречного автомобиля погиб. Также пострадала пассажирка “Тойота-Пассо”, которой причинен тяжкий вред здоровью», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Во время ДТП женщина-водитель была пьяна. Да и удостоверения у нее никогда не было.
Суд с учетом позиции прокуратуры принял решение: отправить женщину в колонию-поселение на шесть лет. Кроме того, ей еще 2,5 года запрещено садиться за руль. В пользу жены погибшего с нее взыскали миллион рублей моральной компенсации.