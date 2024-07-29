Участки дорог разрушены из-за паводков в Нижнеудинском районе

В Нижнеудинском районе в Атагайском муниципальном образовании сильно разлились реки. Притоками затопило Усть-Кадуй, Октябрьский, а также подтопило Лесной. Были разрушены дороги в разных направлениях. Зато обстановка на самой реке Уда спокойная, никаких происшествий не наблюдается. Об этом сообщил мэр Нижнеудинского района Анатолий Крупенев.