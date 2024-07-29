Украинского активиста заочно приговорили в РФ к 5,5 года колонии

«Приговором Басманного районного суда Москвы Друзенко Геннадий Владимирович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в сети интернет). Ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев общего режима заочно», — сказала представитель суда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
В марте 2023 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Друзенко. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Друзенко был объявлен в розыск и попал в соответствующую базу МВД. Позднее был объявлен в международный розыск.
Геннадий Друзенко — активист, основатель первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова, врачи которого оказывали помощь украинским военным, пострадавшим в Донбассе. В эфире украинского телеканала он призывал подчиненных военнослужащих к насилию в отношении российских военных, попавших в плен к украинским войскам во время проведения специальной военной операции.