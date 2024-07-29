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Украинского активиста заочно приговорили в РФ к 5,5 года колонии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии украинского командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко за призывы калечить российских военнослужащих, попавших в плен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Приговором Басманного районного суда Москвы Друзенко Геннадий Владимирович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в сети интернет). Ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев общего режима заочно», — сказала представитель суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

В марте 2023 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Друзенко. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Друзенко был объявлен в розыск и попал в соответствующую базу МВД. Позднее был объявлен в международный розыск.

Геннадий Друзенко — активист, основатель первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова, врачи которого оказывали помощь украинским военным, пострадавшим в Донбассе. В эфире украинского телеканала он призывал подчиненных военнослужащих к насилию в отношении российских военных, попавших в плен к украинским войскам во время проведения специальной военной операции.

СК