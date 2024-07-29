Украинского активиста заочно приговорили в РФ к 5,5 года колонии

В марте 2023 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Друзенко. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Друзенко был объявлен в розыск и попал в соответствующую базу МВД. Позднее был объявлен в международный розыск.