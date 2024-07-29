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В Жигаловском районе большегруз проломил мост через реку

В воскресенье, 28 июля, в Иркутской области полностью парализовало движение по автодороге Жигалово — Казачинское. Там на понтонной переправе через реку Лена в районе села Тутура большегруз проломил проезжую часть моста, сообщает ИА «ТК Город».

По данным регионального правительства, водитель проигнорировал дорожные знаки, ограничивающие движение транспортных средств массой до 20 тонн.

Из-за ротозейства одного человека были частично разрушены соединительные элементы моста, поврежден настил. По предварительным оценкам специалистов, восстановить переправу получится не раньше, чем через три дня.

«Сейчас в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники госавтоинспекции. Безусловно, будет оценен ущерб. Наша задача — в кратчайшие сроки восстановить проезд. На время ремонта водителям рекомендуют планировать маршрут с учетом сложившейся обстановки», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Пока перейти через Лену в этом месте можно только пешком по мостовому переходу.