В Жигаловском районе большегруз проломил мост через реку

«Сейчас в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники госавтоинспекции. Безусловно, будет оценен ущерб. Наша задача — в кратчайшие сроки восстановить проезд. На время ремонта водителям рекомендуют планировать маршрут с учетом сложившейся обстановки», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.