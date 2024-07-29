В Жигаловском районе большегруз проломил мост через реку

По данным регионального правительства, водитель проигнорировал дорожные знаки, ограничивающие движение транспортных средств массой до 20 тонн.
Из-за ротозейства одного человека были частично разрушены соединительные элементы моста, поврежден настил. По предварительным оценкам специалистов, восстановить переправу получится не раньше, чем через три дня.
«Сейчас в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники госавтоинспекции. Безусловно, будет оценен ущерб. Наша задача — в кратчайшие сроки восстановить проезд. На время ремонта водителям рекомендуют планировать маршрут с учетом сложившейся обстановки», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Пока перейти через Лену в этом месте можно только пешком по мостовому переходу.