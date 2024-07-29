Восемь человек погибло в ДТП за неделю в Иркутской области

С 22 по 28 июля на территории Иркутской области произошло 43 аварии. В них погибло восемь человек. Травмы разной степени получило 48 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
10 ДТП произошли из-за несоответствия скорости, пять из-за нарушения очередности проезда. Четыре аварии случились из-за выезда на встречную полосу и одна из-за нарушения правил проезда по пешеходному переходу. Также причиной восьми ДТП стало неправильное расположение автомобиля на трассе и в четырех случаях неверный выбор дистанции.
— В 11 случаях автомобилисты управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения, трое из них ранее были лишены права управления; в 3 ДТП у водителей было установлено состояние опьянения, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В 21 случае аварий специалистами были найдены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети. Они связаны с плохой различимостью горизонтальных разметок и с отсутствием тротуаров и дорожек для пешеходов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 29 июля простятся с бойцом СВО в Тулунском районе.