Восемь человек погибло в ДТП за неделю в Иркутской области

С 22 по 28 июля на территории Иркутской области произошло 43 аварии. В них погибло восемь человек. Травмы разной степени получило 48 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.