Раненому амурскому тигру сделали компьютерную томографию

Компьютерное обследование показало наличие инородных тел в голове и позволило точно локализовать их. Расшифровку КТ и последующие консультации по перспективам и возможности лечения проведут ветеринарные врачи. Состояние хищника пока остается достаточно тяжелым, но есть надежда, что ему удастся сохранить жизнь. О возвращении тигра в дикую природу речь не идет.