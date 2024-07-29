Раненому амурскому тигру сделали компьютерную томографию

Раненному амурскому тигру по кличке Беня провели компьютерную томографию. Эта процедура нужна для оценки возможности проведения дальнейших операций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сайт центра «Амурский тигр».
Напомним, Беню отловили в начале июля в окрестностях села Беневское Лазовского района Приморского края. Это самец в возрасте от трех до пяти лет в очень тяжелом состоянии.
Компьютерное обследование показало наличие инородных тел в голове и позволило точно локализовать их. Расшифровку КТ и последующие консультации по перспективам и возможности лечения проведут ветеринарные врачи. Состояние хищника пока остается достаточно тяжелым, но есть надежда, что ему удастся сохранить жизнь. О возвращении тигра в дикую природу речь не идет.
Процедура проводилась опытными ветеринарными врачами при участии сотрудника охотнадзора Приморского края.