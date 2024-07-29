В Хабаровском крае сгорел частный приют для животных

По данным спасателей, пожар произошел накануне. Огонь охватил старое одноэтажное здание по улице Гарнизонной. Сооружение было приспособлено под частный приют для животных. Полностью работы на месте происшествия пожарными были завершены поздним вечером в воскресенье.
«В поселке Ванино Ванинского района дознаватели отдела надзорной деятельности… устанавливают причину пожара в частном приюте для животных. Общая площадь пожара составила 564 квадратных метра. Полностью сгорела крыша здания и внутренние помещения. Никто из людей в результате возгорания не пострадал. От пожара и отравления продуктами горения погибло более 60 собак и кошек», — говорится в сообщении.
В настоящий момент рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе аварийный режим работы электрооборудования, уточняет МЧС.