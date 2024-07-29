В Хабаровском крае сгорел частный приют для животных

«В поселке Ванино Ванинского района дознаватели отдела надзорной деятельности… устанавливают причину пожара в частном приюте для животных. Общая площадь пожара составила 564 квадратных метра. Полностью сгорела крыша здания и внутренние помещения. Никто из людей в результате возгорания не пострадал. От пожара и отравления продуктами горения погибло более 60 собак и кошек», — говорится в сообщении.