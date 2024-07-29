Минобороны сообщило об атаке Су-34 по пункту дислокации ВСУ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России при помощи авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) поразили пункт временной дислокации противника в зоне ответственности Западной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.