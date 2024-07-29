Минобороны сообщило об атаке Су-34 по пункту дислокации ВСУ

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Запад”. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с УМПК, который позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
«Враг бежит, боится, но мы все равно его достанем! Сейчас мы готовимся к следующему боевому вылету», — рассказал штурман Су-34 Дмитрий.
Су-34 (по классификации НАТО — Fullback) — двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражения воздушных целей противника.