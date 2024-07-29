Группировка «Восток» сорвала усиление передовых позиций ВСУ в пяти районах

Кроме того, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й, 116-й, 151-й механизированных бригад, 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 129-й и 108-й бригад теробороны в районах Доброволья, Владимировки, Шевченко, Великой Новоселки, Нескучного, Сторожевого и Зализничного.