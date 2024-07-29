Минобороны сообщило об уничтожении застрявшего Abrams вместе с экипажем

По словам командира САУ с позывным Восьмой, американский танк застрял в грязи, после чего был уничтожен артиллеристами. «Мы долго за ним охотились, все-таки его нашли. Нашли по причине то, что он не может ездить по нашим дорогам — он застрял в грязи просто, утонул. Из расчета Abrams никто не спасся, все остались там, в боевой машине своей», — сказал военнослужащий на видео, предоставленном военным ведомством.