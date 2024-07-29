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Минобороны сообщило об уничтожении застрявшего Abrams вместе с экипажем

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» Центральной группировки российских войск высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Как отметил командир САУ, вместе с застрявшим в грязи американским танком был уничтожен и его экипаж.

Источник: AP 2023

«Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 “Мста-С” группировки войск “Центр” высокоточным боеприпасом “Краснополь” уничтожили танк американского производства M1 Abrams ВСУ на авдеевском направлении», — говорится в сообщении.

По словам командира САУ с позывным Восьмой, американский танк застрял в грязи, после чего был уничтожен артиллеристами. «Мы долго за ним охотились, все-таки его нашли. Нашли по причине то, что он не может ездить по нашим дорогам — он застрял в грязи просто, утонул. Из расчета Abrams никто не спасся, все остались там, в боевой машине своей», — сказал военнослужащий на видео, предоставленном военным ведомством.

В Минобороны России добавили, что корректировку огня и контроль поражения танка выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30». После уничтожения цели артиллеристы оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже.