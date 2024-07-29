Расчет «Града» поразил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

«В ходе выполнения поставленной командованием задачи, расчеты РСЗО “Град” арктического мотострелкового соединения из состава группировки войск “Днепр” накрыли огнем РСЗО пункт временной дислокации ВСУ со значительным количеством личного состава на нем. Цель была выявлена воздушной разведкой на правобережье реки», — сообщили в оборонном ведомстве.
Разведку и корректировку целей осуществили расчеты беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы вычислили координаты на основании данных разведки.
В зависимости от поставленных задач реактивные осколочно-фугасные снаряды летят на расстояние от 4 до 40 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в полном и успешном уничтожении целей.