Сакраменто
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили новые пункты дислокации ВСУ под Харьковом

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июл — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Север» уничтожили новые пункты временной дислокации, вооружение и военнослужащих ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты РСЗО (реактивных систем залпового огня — ред.) при выполнении огневых задач уничтожили новые пункты временной дислокации, огневые средства и живую силу ВСУ на одном из стратегически важных направлений на расстоянии более 26 километров», — рассказали в оборонном ведомстве.

Минобороны уточнили, что разведчикам группировки с высоты удалось заметить систематические передвижения групп пехоты и военной техники ВСУ, после чего был нанесён массированный удар по выявленным целям в тылу противника.

«Реактивная система залпового огня (РСЗО) “Ураган” предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей», — добавили в Минобороны.

Уточняется, что один заряд калибра 220 миллиметров может пробить укрытия толщиной в полметра, максимальное количество снарядов в одном боекомплекте составляет 16 штук.