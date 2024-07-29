Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили новые пункты дислокации ВСУ под Харьковом

«Реактивная система залпового огня (РСЗО) “Ураган” предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей», — добавили в Минобороны.