Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили новые пункты дислокации ВСУ под Харьковом

«Расчеты РСЗО (реактивных систем залпового огня — ред.) при выполнении огневых задач уничтожили новые пункты временной дислокации, огневые средства и живую силу ВСУ на одном из стратегически важных направлений на расстоянии более 26 километров», — рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточнили, что разведчикам группировки с высоты удалось заметить систематические передвижения групп пехоты и военной техники ВСУ, после чего был нанесён массированный удар по выявленным целям в тылу противника.
«Реактивная система залпового огня (РСЗО) “Ураган” предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей», — добавили в Минобороны.
Уточняется, что один заряд калибра 220 миллиметров может пробить укрытия толщиной в полметра, максимальное количество снарядов в одном боекомплекте составляет 16 штук.