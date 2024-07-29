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В Иркутской области пять лошадей погибли при наезде иномарки на табун

Источник: Российская газета

Водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы в Аларском районе Иркутской области, где накануне иномарка столкнулась с вышедшим на проезжую часть табуном.

По информации Госавтоинспекции, в воскресенье около 22:30 на 1708 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» табун лошадей оказался на пути Mercedes-Benz.

«В результате ДТП водитель и пассажир доставлены в медучреждение. Погибли пять животных», — сообщили в региональном управлении МВД.

Полиция выясняет обстоятельства аварии и устанавливает собственников табуна.