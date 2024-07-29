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В Красноярск привезли почти 3 тонны зараженного винограда из Китая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поставщику объявлено предостережение.

Источник: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В Красноярск привезли 2,9 тонн свежего винограда с карантинным вредителем. Продукция ввезена автомобильным транспортом из Китая.

При досмотре специалистами были замечены признаки заражения винограда.

«Экспертизой лаборатории Красноярского филиала ФГБУ “Центр оценки качества зерна” подтверждено выявление на винограде карантинного вредителя — червеца Комстока», — отмечает Россельхознадзор по краю.

Также в ведомстве сообщают, что наиболее повреждаемыми являются косточковые и семечковые культуры: груши, яблони, гранаты, персики, виноград, хурма и овощи: свекла, морковь, картофель.

Добавим, что вредитель распространяется при перевозке посадочного материала, фруктов и овощей.

Весь виноград обеззаражен химическим способом.

сельское хозяйство