Въехал в табун лошадей водитель «Mercedes-Benz» в Аларском районе

28 июля около 22:30 водитель «Mercedes-Benz» въехал в табун лошадей. Инцидент произошел в Аларском районе на 1708 км федеральной трассы Р-225 «Сибирь». По предварительной информации, животные на дорогу выскочили внезапно. Водителя иномарки вместе с его пассажиром отправили в больницу. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.