Въехал в табун лошадей водитель «Mercedes-Benz» в Аларском районе

28 июля около 22:30 водитель «Mercedes-Benz» въехал в табун лошадей. Инцидент произошел в Аларском районе на 1708 км федеральной трассы Р-225 «Сибирь». По предварительной информации, животные на дорогу выскочили внезапно. Водителя иномарки вместе с его пассажиром отправили в больницу. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
— По данному факту назначена проверка. Работники полиции устанавливают обстоятельства аварии, а также собственников скота, — сообщают в пресс-службе ведомства.
В аварии также пострадали животные. Во время столкновения с машиной погибло пять лошадей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на участке трассы Тогот-Курма в Ольхонском районе будет перекрыто движение 29 июля. С 0 по 17 км будут проводить буровзрывные работы.