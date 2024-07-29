Третье отключение света за неделю произошло в Октябрьском округе Иркутска

Третье крупное отключение электроэнергии за прошедшую неделю произошло в Октябрьском округе Иркутска. В 05:05 утра 29 июля произошло отключение электричества в части домов на улицах Ржанова и Дыбовского, а также на проспекте Маршала Жукова. Восстановительными работами занимаются специалисты Иркутской электросетевой компании.