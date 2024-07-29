Экс-глава Емельяновского лесничества подозревается в получении взяток

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя КГБУ «Емельяновское лесничество» по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает региональный Следственный комитет и МВД.
Как считает следствие, в августе 2022 года чиновник в Емельяновском районе получил взятку в размере 40 тысяч рублей в виде садовой мебели (стол, две лавки и скамья из дерева). Позже в ноябре 2022 года в красноярском торговом центре он через посредника получил взятку в более крупном размере — 200 тысяч рублей от лесозаготовителя.
Взятки предназначались за незаконное содействие в отводе лесосек в Емельяновском районе для вырубки деревьев, оформление документов по отводу, содействие при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для нужд местного населения. Взяткодатель в нарушении установленных правил использовал древесину по своему усмотрению.
Мужчину задержали по подозрению в преступлениях по ч. 3 ст. 290 и ч. 5 ст. 290 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. У него изъяли 35 тысяч рублей, ноутбук, банковские карты, автомобиль Toyota.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя из Норильска, которого обвиняют в хищении 51 млн рублей.