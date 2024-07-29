Экс-глава Емельяновского лесничества подозревается в получении взяток

Как считает следствие, в августе 2022 года чиновник в Емельяновском районе получил взятку в размере 40 тысяч рублей в виде садовой мебели (стол, две лавки и скамья из дерева). Позже в ноябре 2022 года в красноярском торговом центре он через посредника получил взятку в более крупном размере — 200 тысяч рублей от лесозаготовителя.