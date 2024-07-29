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В Воронежской области упавший БПЛА повредил коммунальный объект

ВОРОНЕЖ, 29 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Острогожском районе Воронежской области. Дрон повредил объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны) и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) в Острогожском районе обнаружен и подавлен БПЛА. При его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. Повреждения выявлены на кровле здания. Возник пожар, который уже ликвидирован местными силами», — написал он.

Гусев уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На место направлены оперативные службы.

Губернатор подчеркнул, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области была объявлена в 23:45 мск 28 июля.