В Воронежской области упавший БПЛА повредил коммунальный объект

«Дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны) и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) в Острогожском районе обнаружен и подавлен БПЛА. При его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. Повреждения выявлены на кровле здания. Возник пожар, который уже ликвидирован местными силами», — написал он.