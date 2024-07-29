В Воронежской области упавший БПЛА повредил коммунальный объект

Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны) и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) в Острогожском районе обнаружен и подавлен БПЛА. При его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. Повреждения выявлены на кровле здания. Возник пожар, который уже ликвидирован местными силами», — написал он.
Гусев уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На место направлены оперативные службы.
Губернатор подчеркнул, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области была объявлена в 23:45 мск 28 июля.